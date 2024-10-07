Дожди пройдут в Москве 7 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода и дождь ожидаются в Москве 7 октября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах от 16 до 18 градусов, по области – от 14 до 19 градусов.

Скорость южного ветра составит 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 743 миллиметра ртутного столба.

Циклон Кассандра обрушится на Москву в ближайшие дни, рассказал ранее синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что 7 октября может быть побит рекорд по количеству дождей в этот день. В прошлый раз его зафиксировали в 2003 году на отметке 23,2 миллиметра.