Синоптик Ильин: в Москве до заморозков дело не дойдет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве, несмотря на дожди и облачную погоду, воздух прогреется до 12–14 градусов 8 октября. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

"Ветер начнет переходить на северо-западный. Достаточно плотный ветерок – 6–11 метров в секунду. С отходом циклона на восток Московская область начнет попадать в его холодную тыловую часть и начнет расти давление. Завтра похолодает днем до 6–8 градусов, в Московской области до 3–8 градусов", – сказал Ильин.

По словам синоптика, ночью в столице прогнозируется 4–6, а по области – 1–6 градусов. Поэтому до заморозков "дело не дойдет", считает Ильин.

"В пятницу гребень антициклона разыграется, на небе появится прояснение и при переменной облачности погода обойдется без осадков. Температура подрастет до 11–16 градусов", – отметил синоптик.

Согласно его прогнозу, в субботу местами пройдет небольшой дождь, но существенных изменений в синоптической расстановке не ожидается.

В свою очередь, синоптик Александр Шувалов предупреждал, что на этой неделе в Москву придут первые заморозки. По его информации, температура воздуха 8 октября начнет снижаться, а 9-го числа столица попадет в тыловую часть циклона, из-за чего температура не превысит 10 градусов.

Ранее сообщалось, что прохладная облачная погода с прояснениями и кратковременными дождями сохранится в Москве с 9 по 12 октября. Осадки прекратятся в среду, 10 октября. Синоптики прогнозируют от 10 до 12 градусов. Ночью температура воздуха составит от 4 до 6 градусов.