Облачная погода с дождем ожидается в Москве 8 октября

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Облачная погода с прояснениями и кратковременным дождем, местами сильным прогнозируется в столице во вторник, 8 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, температура воздуха днем в Москве будет в пределах от 12 до 14 градусов, по области – от 11 до 16 градусов.

Восточный ветер с переходом на северо-западный будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может понизиться до плюс 4 градусов, а в Подмосковье – до плюс 2 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на вторник, 8 октября, из-за ливневых дождей. Предупреждение будет действовать в период с 09:00 до 21:00, оно также распространяется и на территорию Подмосковья.

Дожди в столице закончатся в ночь на среду, 9 октября, и этот же день станет самым холодным на неделе. Дневная температура будет в пределах от 5 до 7 градусов.