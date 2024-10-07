Отопление включили почти в 40% жилых домов в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Специалисты комплекса городского хозяйства продолжают включать отопление в Москве. Сейчас тепло получают почти 40% жилых домов и около 50% социально значимых объектов, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что работы, связанные с переводом систем теплоснабжения на зимний режим, проводятся штатно и в соответствии с графиком. Сначала отопление включают в социальных учреждениях – школах, детских садах, больницах, поликлиниках и спортобъектах, затем – в жилых домах и офисных зданиях, напомнил Бирюков.

По его словам, работы по включению отопления занимают до пяти дней.

"Вначале обеспечим теплом все социальные учреждения, дома и офисные здания, затем – предприятия торговли и промышленности", – добавил он.

Заммэра уточнил, что подготовка к новому отопительному сезону проходила с мая по сентябрь. Всего специалисты подготовили свыше 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч жилых домов. Они провели гидравлические и температурные испытания тепловых сетей, что помогло выявить ненадежные участки и отремонтировать их.

На этой неделе в Москву придут первые заморозки, предупредил ранее синоптик Александр Шувалов. По его информации, температура воздуха 8 октября начнет снижаться, а 9-го числа столица попадет в тыловую часть циклона, из-за чего температура не превысит 10 градусов.

При этом ночью воздух не охладится до минусовых значений из-за отсутствия прояснений в небе.