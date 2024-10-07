Синоптик Вильфанд: снег выпал уже на 45% территории России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Зимняя погода установилась уже на 40–45% российской территории, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По прогнозам синоптика, ко второй половине недели снегом будет покрыта вся Якутия, а также 70% Сибирского федерального округа и северная половина Уральского федерального округа.

"В Якутии до 22–23 сантиметров уже высота снежного наста. Постепенно понижение температуры будет приводить к тому, что все больше территории на этой неделе будет покрываться снегом", – сказал Вильфанд.

Кроме того, отметил синоптик, к концу недели большая часть Архангельской области, а также Кольский полуостров будут в снегу.

Между тем синоптики прогнозируют на этой неделе в Москве первые заморозки. По словам руководителя прогностического центра "Mетео" Александра Шувалова, уже 8 октября температура воздуха в столице начнет снижаться. Также в город придут более обильные осадки, уточнил он.