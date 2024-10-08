ЦОДД рекомендовал водителям отложить поездки из-за дождя и загруженности дорог Москвы

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ЦОДД рекомендовал столичным водителям отложить поездки из-за дождя, который ожидается до конца дня, и загруженности дорог в центре города. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В данный момент интенсивное движение зафиксировано на внутренней стороне ТТК от Кутузовского тоннеля до Новорижской эстакады, внешней стороне МКАД от проспекта Багратиона до Ленинского проспекта и на Ленинградском шоссе от Ленинградского проспекта до Беломорской улицы.

Свободно проехать можно по Ярославскому шоссе в сторону области, северному участку МСД и Каширскому шоссе по направлению в область. На движение транспорта могут повлиять погода, ремонтные работы на дороге и мелкие аварии.

Ранее подмосковный Минтранс посоветовал жителям отказаться от поездок на автомобиле во время тумана. Как объяснили в ведомстве, из-за плохой видимости предметы кажутся дальше, а скорость – меньше. Однако на самом деле все наоборот. Автомобилисту во время тумана становится сложно ориентироваться в пространстве, он может попасть в ДТП, предупредили в министерстве.