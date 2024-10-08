Прошедший понедельник стал самым дождливым 7 октября за последние 20 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В понедельник, 7 октября, в Москве выпало 23,2 миллиметра осадков, что побило рекорд этого дня 2003 года, следует из данных метеостанции ВДНХ, опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ.

При этом абсолютный максимум в 27 миллиметров осадков сохранил за собой рекорд 1940 года, уточнили в ведомстве.

На сегодняшний день за счет дождей в столице уже выпало 54% осадков от месячного количества. Как отметили в Гидрометцентре, дожди прошли в зоне влияния циклона, который переместился на юг Центрального округа, и в других областях.

Так, в ночь на 8 октября сильные дожди прошли в таких областях, как Костромская – до 22 миллиметров, в Смоленской – до 23 миллиметров, в Тверской – до 31 миллиметра, в Брянской – до 32 миллиметров и в Курской – до 29 миллиметров осадков.

В данный момент в Москве дежурят порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" и 300 бригад специалистов из-за непогоды.

При этом, несмотря на дожди и облачную погоду, воздух в столице 8 октября прогреется до 12–14 градусов. Ночью же в городе прогнозируется 4–6, а по области – 1–6 градусов. Поэтому до заморозков "дело не дойдет", считает синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.