Похолодание до 10 градусов ожидается в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На следующей неделе температура воздуха в Москве понизится до 10 градусов. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, в начале следующей недели погода почти не изменится, несмотря на повышенное атмосферное давление. Так, минимальная температура воздуха достигнет показателя в два градуса, а максимальная – 12 градусов. Синоптик также не исключила небольшие кратковременные дожди.

При этом к концу следующей недели, как утверждает Позднякова, в Москве возможно похолодание: минимальная температура воздуха понизится до 0 градусов, а максимальная – до 10.

Ведущий специалист информагентства "Метеоновости" добавила, что пока температурный режим остается на один градус выше нормы.

Тепло сохранится в Москве до выходных, 12 и 13 октября, включительно. В эти дни, по словам Поздняковой, воздух в столице прогреется до 15 градусов. Однако она предупредила, что местами в городе возможны небольшие кратковременные дожди.

