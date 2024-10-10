На Земле ожидается магнитная буря, по силе сравнимая с майской

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Магнитные бури до класса G4 или выше начнутся сегодня, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

Синоптик отметил, что магнитные бури "с колебаниями интенсивности в диапазоне от средней до очень сильной" продлятся до конца 11 октября. По его словам, бури продолжатся в субботу с меньшей интенсивностью и прекратятся только в воскресенье.

Он подчеркнул, что грядущая магнитная буря "может побороться за звание самой сильной и продолжительной" за 2024 год.

Ранее подошла к концу магнитная буря, которая началась на Земле вечером 7 октября. Буря стала третьей менее чем за двое суток.

Первая из них оказалась слабым геомагнитным штормом и достигла уровня G1. Вторая в момент своего пика достигла уровня G2, что соответствует средней буре. Третий шторм сперва усилился до категории G2, затем ослаб до G1, но его сила вновь стала расти, достигнув уровня G3. Такие бури характеризуются как сильные.

