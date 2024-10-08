Солнечный выброс едва не задел комету C/2023 A3

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Выброс массы от солнечной вспышки X класса едва не попал по недавно открытой китайской обсерваторией комете Цзыцзиньшань (номер C/2023 A3), рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, событие зарегистрировали коронографы LASCO, работающие на спутнике SoHO. Комета прошла через перицентр (ближнюю к Солнцу точку. – Прим. ред.) 27 сентября, сейчас она находится между орбитами Меркурия и Венеры.

"Солнечное вещество, впрочем, даже при прямом попадании не смогло бы уничтожить небесное тело, хотя можно было бы предположить возможность частичного разрушения кометного хвоста", – приводит слова Богачева РИА Новости.

Произошедший 7 октября выброс массы, зарегистрированный на видео, предварительно может задеть Землю краем во второй половине недели.

Как отметил ученый, последний раз о попадании кометы в крупный солнечный выброс сообщалось в апреле 2024 года. Тогда под удар попала комета Devil Comet 12P/Pons-Brooks.

Ранее сообщалось, что комета C/2023 A3 будет хорошо видна в небе 12 октября. В этот день небесное тело окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты (примерно 70 миллионов километров). Однако москвичи могут не увидеть яркую комету из-за непогоды. При нормальных условиях ее можно было бы разглядеть невооруженным глазом, уточнили ученые.

В конце сентября российский космонавт Александр Гребенкин сфотографировал комету.