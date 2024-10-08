Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" вернется с МКС на Землю 13 октября

Фото: www.roscosmos.ru

Американский корабль Crew Dragon-8 компании SpaceX с экипажем из трех астронавтов NASA и космонавта "Роскосмоса" Александра Гребенкина отстыкуется от Международной космической станции 13 октября, сообщила госкорпорация "Роскосмос" в своем телеграм-канале.

Возвращение корабля на Землю перенесли на воскресенье из-за погодных условий, в частности из-за урагана "Милтон" возле побережья штата Флорида. Ожидается, что в этот же день корабль совершит мягкое приводнение в районе Мексиканского залива у берегов Флориды.

Это уже не первый перенос расстыковки. Сперва ее отложили с 7 на 8 октября, а затем переносили на 10 октября. Помимо Гребенкина, в экипаж корабля входят американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Они находятся на станции с начала марта.

28 сентября корабль Crew Dragon с экипажем из российского космонавта Александра Горбунова и астронавта NASA Ника Хейга стартовал к МКС. Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 30 сентября. Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и NASA.

