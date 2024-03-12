Экипаж Crew Dragon с космонавтом Борисовым вернулся на Землю с МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Экипаж пилотируемого корабля Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в который входит российский космонавт Константин Борисов, вернулся на Землю с МКС, сообщили в NASA.

Экипаж приводнился у побережья Пенсаколы в американском штате Флорида в 05:47 утра (12:47 по московскому времени).

Накануне Crew Dragon успешно отстыковался от Международной космической станции, чтобы вернуться на Землю.

Экипаж Crew-7 прибыл на орбитальную станцию в конце августа. В него также входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен. На орбитальной станции они пробыли 197 дней.

В настоящий момент вахту на МКС несут астронавты NASA Мэттью Доминик, Лорел О’Хара, Джанетт Эппс и Майкл Барратт, космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб, Олег Кононенко, Александр Гребенкин.

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