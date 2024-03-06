В РФ впервые представят программу предварительной подготовки в космонавты

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Московский авиационный институт (МАИ) вместе с Центром подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина создали программу подготовки для студентов и сотрудников вуза, помогающую вступить в отряд космонавтов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МАИ.

Там уточнили, что курс намерены представить в апреле, в запуске будут участвовать представители руководства "Роскосмоса".

"Это единственная подобная программа в России. Курс рассчитан на студентов и сотрудников МАИ и позволит с помощью специальной системы тестирования определить пригодность к поступлению в отряд по более чем 100 критериям", – сказали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что командир отряда космонавтов "Роскосмоса" Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите.

Мужчина превысил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки. Он за пять миссий с 1998 по 2015 год провел в космосе в сумме 878 суток, 11 часов 29 минут и 48 секунд.