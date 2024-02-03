Crew Dragon с экипажем коммерческой миссии отстыкуется от МКС не ранее 5 февраля

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем из четырех человек в рамках коммерческой миссии Axiom Space отстыкуется от Международной космической станции (МКС) не ранее 5 февраля. Об этом сообщила SpaceX в соцсети Х.

Причиной стали неблагоприятные условия входа в плотные слои атмосферы у побережья Флориды. Изначально отстыковка была запланирована на 3 февраля.

В апреле 2022 года НАСА и компания Axiom Space провели первую миссию по доставке на МКС полностью коммерческого экипажа.

Командир Майкл Лопес-Алегриа, который является бывшим астронавтом NASA, и бизнесмены Ларри Коннор, Марк Пэти, Эйтан Стиббе отправились на МКС на борту Crew Dragon 8 апреля. Уже на следующий день космические туристы были на станции.

Пробыть на ней они должны были 10 дней, но из-за неблагоприятных погодных условий у побережья Флориды отстыковку пришлось переносить несколько раз. В общей сложности экипаж пробыл на станции 15 дней.

Космический корабль компании SpaceX пристыковался к МКС