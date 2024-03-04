Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным стартовал к МКС

Фото: скриншот видео youtube.com/Роскосмос ТВ

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX стартовал с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди в штате Флорида к Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте NASA.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 с кораблем Crew Dragon произошел в 22:53 3 марта по местному времени (06:53 4 марта по Москве). Стыковка космического корабля с орбитальной станцией планируется 5 марта.

В составе экипажа космической миссии Crew-8, находящейся на корабле, есть российский космонавт Александр Гребенкин.

Ранее сообщалось, что китайская тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" успешно вывела на орбиту испытательный спутник связи. Ракету запустили с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

До этого американский частный аппарат Odysseus совершил успешную посадку в районе южного полюса Луны. Глава NASA Билл Нельсон уже назвал миссию Odysseus триумфальной и поздравил компанию-разработчика Intuitive Machines, оператора запуска – компанию SpaceX и всех, кто имел отношение к миссии.

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