Корабль Crew Dragon с космонавтом Борисовым отстыковался от МКС

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем миссии Crew-7, в который входит российский космонавт Константин Борисов, успешно отстыковался от Международной космической станции (МКС), чтобы вернуться на Землю. Трансляция велась на сайте NASA.

Отстыковка произошла в 11:20 по времени восточного побережья США (18:20 по московскому времени). Приводнение запланировано у побережья американского штата Флорида 12 марта.

Экипаж Crew-7 прибыл на орбитальную станцию в конце августа. В него также входят астронавт NASA Жасмин Могбели, астронавт JAXA Сатоси Фурукава и астронавт ESA датчанин Андреас Могенсен. На орбитальной станции они пробыли 197 дней.

В настоящий момент вахту на МКС несут астронавты NASA Мэттью Доминик, Лорел О’Хара, Джанетт Эппс и Майкл Барратт, космонавты "Роскосмоса" Николай Чуб, Олег Кононенко, Александр Гребенкин.

Ранее Кононенко стал новым командиром МКС. Руководство станцией передал россиянину Могенсен, который исполнял свои обязанности с 26 сентября прошлого года.

Также сообщалось, что запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 намечен на март.

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