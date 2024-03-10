Российский космонавт Кононенко стал командиром МКС

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Новым командиром Международной космической станции (МКС) стал космонавт Олег Кононенко. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале "Роскосмоса".

Руководство станцией передал россиянину астронавт ESA Андреас Могенсен, который исполнял свои обязанности с 26 сентября прошлого года до текущего момента.

"Датчанин вручил россиянину символический ключ от станции, после чего экипаж традиционно ударил в корабельный колокол", – сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, Кононенко пробудет на должности командира МКС до конца сентября 2024 года. За период его работы, россиянин должен побить мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе, который он поставил, и довести его до 1 110 суток.

Также в "Роскосмосе" добавили, что 11 марта корабль Crew Dragon с астронавтом NASA Жасмин Могбели, астронавтом ESA Андреас Могенсен, астронавтом JAXA Сатоси Фурукава и космонавтом "Роскосмоса" Константином Борисовым покинет МКС для возвращения на Землю.

Ранее сообщалось, что командир отряда космонавтов "Роскосмоса" побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите. Кононенко превысил рекорд российского космонавта Геннадия Падалки, который за пять миссий с 1998 по 2015 год провел в космосе в сумме 878 суток, 11 часов 29 минут и 48 секунд.



Космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по пребыванию на орбите