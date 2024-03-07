Запуск космического аппарата "Ресурс-П" № 4 намечен на март

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" № 4 намечен на март, сообщает "Роскосмос".

В частности, старт космического корабля должен состояться до конца этого месяца.

О том, что спутник запустят в начале 2024 года, прошлой осенью сообщил заместитель гендиректора "Роскосмоса" по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов. Данные, получаемые спутниковым аппаратом "Ресурс-П", используются для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с "Метеором-М" и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома утром 29 февраля. Спутник будет следить за окружающей средой, гелиогеофизической обстановкой, климатом. Аппарат изучит природные ресурсы Земли, проведет мониторинг Северного морского пути.

На нем также установили аппаратуру международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В конце прошлого года ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 отправилась с космодрома Байконур. Через несколько минут блок успешно отделился от третьей ступени ракеты.

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