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09 февраля, 11:06

Наука

Ракету "Союз-2.1в" запустили с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Об этом пишет RT со ссылкой на данные министерства обороны РФ.

"Проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", – рассказали в ведомстве.

27 декабря на космодроме в Архангельской области был проведен аналогичный запуск ракеты "Союз-2.1в" с военным спутником.

До этого сообщалось о запуске ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 с космодрома Байконур.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура

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