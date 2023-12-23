Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный

Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос"

Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" направили для испытаний на космодром Восточный. Благодаря ее пуску в истории ракетно-космической отрасли откроется новая страница, сообщается в телеграм-канале госкорпорации "Роскосмос".

На сегодняшний день на космодроме завершили создание и проверку работоспособности инфраструктуры технического комплекса для подготовки ракет. Специалисты госкорпорации подтвердили готовность систем стартового комплекса.

"Таким образом, космическая инфраструктура для "Ангары" на Восточном готова к началу подготовки первой летной ракеты к пуску", – говорится в сообщении.

В составе космического ракетного комплекса "Амур" I первого этапа планируется использовать трехступенчатые ракеты-носители, уточнил "Роскосмос".

Ранее ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была запущена с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Позднее спутник "Арктика-М" № 2 благополучно вывели на орбиту. Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.

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