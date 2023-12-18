"Прогресс МС-26" отправится к МКС 15 февраля 2024 года

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Транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-26" отправится к Международной космической станции (МКС) 15 февраля 2024 года. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".

"Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-26" планируется на 15 февраля 2024 года", – отметили в госкорпорации.

По данным "Роскосмоса", специалисты РКК "Энергия" на пошлой неделе провели комплексные испытания корабля. В понедельник, 18 декабря, его транспортировали в вакуумную камеру для испытаний на герметичность. Они нужны для контроля герметичности пневмогидромагистралей и отсеков корабля.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" №2 была запущена с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Позднее спутник "Арктика-М" №2 благополучно вывели на орбиту. Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.

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