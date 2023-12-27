Ракета "Союз-2.1в" с военным спутником стартовала с космодрома Плесецк

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

На космодроме Плесецк осуществили запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" с военным спутником. Министерство обороны России рассказало об этом в своем телеграм-канале.

"В 10:03 с государственного испытательного космодрома министерства обороны РФ в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя легкого класса "Союз-2.1в" с космическим аппаратом в интересах Минобороны", – сообщается в публикации.

Ранее ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 была запущена с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

Позднее спутник "Арктика-М" № 2 благополучно вывели на орбиту. Аппарат массой 2 077 килограммов рассчитан на срок активного существования в семь лет.



Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура