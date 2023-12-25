25 декабря, 16:29Наука
Корабль "Союз МС-26" прибыл на космодром Байконур
Фото: телеграм-канал "Госкорпорация "Роскосмос""
Космический корабль "Союз МС-26" доставили на космодром Байконур. Об этом сообщается на сайте госкорпорации "Роскосмос".
Корабль будут готовить к запуску на Международную космическую станцию (МКС) в сентябре 2024 года. В ближайшее время специалисты госкорпорации осмотрят "Союз МС-26" и проверят механизм раскрытия панелей солнечных батарей. После этого корабль переведут в режим хранения до начала подготовки к запуску.
Ранее ракету "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 запустили с Байконура. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.
Позже спутник "Арктика-М" № 2 вывели на орбиту. Аппарат массой более двух тонн рассчитан на срок активной эксплуатации в течение семи лет.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" была запущена с Байконура
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