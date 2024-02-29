Ракета "Союз" с аппаратом "Метеор-М" и 18 спутниками стартовала с Восточного

Фото: Роскосмос

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Союз" стартовал по плану в 08:43 по московскому времени. Он вывел разгонный блок со спутниками на околоземную орбиту через 9 минут 23 секунды. Ожидается, что "Метеор-М" будет выведен на целевую орбиту в течение часа после старта.

По данным госкорпорации "Роскосмос", "Метеор-М" № 2–4 будет следить за окружающей средой, гелиогеофизической обстановкой, климатом. Аппарат изучит природные ресурсы Земли, проведет мониторинг Северного морского пути.

В сообщении добавили, что на спутнике установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

В декабре 2023 года ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 стартовала с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.

В феврале текущего года запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это было сделано в интересах Минобороны России.

Ракету "Союз-2.1б" с малыми спутниками запустят с Восточного