29 февраля, 09:33Наука
Ракета "Союз" с аппаратом "Метеор-М" и 18 спутниками стартовала с Восточного
Фото: Роскосмос
Ракета-носитель "Союз-2.1б" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" и 18 попутными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Союз" стартовал по плану в 08:43 по московскому времени. Он вывел разгонный блок со спутниками на околоземную орбиту через 9 минут 23 секунды. Ожидается, что "Метеор-М" будет выведен на целевую орбиту в течение часа после старта.
По данным госкорпорации "Роскосмос", "Метеор-М" № 2–4 будет следить за окружающей средой, гелиогеофизической обстановкой, климатом. Аппарат изучит природные ресурсы Земли, проведет мониторинг Северного морского пути.
В сообщении добавили, что на спутнике установлена аппаратура международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.
В декабре 2023 года ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и гидрометеорологическим спутником "Арктика-М" № 2 стартовала с космодрома Байконур. Через 9 минут после пуска разгонный блок со спутником успешно отделился от третьей ступени ракеты.
В феврале текущего года запуск ракеты-носителя "Союз-2.1в" успешно состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области. Это было сделано в интересах Минобороны России.
Ракету "Союз-2.1б" с малыми спутниками запустят с Восточного
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