NASA перенесло отстыковку Crew Dragon с россиянином на борту от МКС

Фото: roscosmos.ru

Космический корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-8, куда входит россиянин Александр Гребенкин, не сможет отстыковаться 8 октября от Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба "Роскосмоса" со ссылкой на NASA.

Причиной отмены отстыковки стали неблагоприятные погодные условия. Теперь очередная попытка отстыковки от МКС запланирована на 10-е число.

28 сентября корабль Crew Dragon стартовал к МКС. Стыковка к узловому модулю Harmony американского сегмента МКС состоялась 30 сентября. Полет Горбунова на американском корабле осуществляется в рамках соглашения о перекрестных полетах "Роскосмоса" и НАСА.

При этом в последующие два года астронавт Ким отправится на МКС по программе перекрестных полетов на корабле "Союз МС", а российский космонавт Кирилл Песков по этому же договору полетит на корабле Crew Dragon. Об этом сообщил "Роскосмос", объявив состав экипажей для полетов на пилотируемых кораблях "Союз МС" к МКС на 2025–2026 годы.

