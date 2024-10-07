Астроном Сурдин: москвичи могут не увидеть комету C/2023 A3 из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Москвичи могут не увидеть яркую комету C/2023 A3 из-за непогоды. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Владимира Сурдина.

По его словам, помешать увидеть комету могут облака.

"При нормальных условиях ее можно было бы разглядеть невооруженным глазом, но пасмурная погода, вероятно, помешает этому", – поделился Сурдин.

Комета C/2023 A3 (Цзыцзиньшань-ATLAS) будет хорошо видна в небе 12 октября – в этот день небесное тело окажется на минимальном расстоянии от нашей планеты (примерно 70 миллионов километров).

В конце сентября российский космонавт Александр Гребенкин сфотографировал комету.