Полярное сияние может появиться в небе над Москвой 11 октября

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Вероятность появления полярного сияния над Москвой в пятницу, 11 октября, составляет 60%, заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Отвечу с точки зрения науки: существуют программы, с помощью которых можно делать прогнозы о возникновении полярных сияний на полчаса вперед. Согласно этому подходу, пока конкретной информации нет", – пояснил он в беседе с Агентством "Москва".

При этом астроном указал на определенную корреляцию между вспышками и сияниями. Так, 9-го числа ученые зафиксировали довольно сильную вспышку, которая привела к выбросу облака плазмы.

"Полагаю, что к вечеру 11 октября оно достигнет нашей планеты. А это означает, что вероятность появления полярных сияний становится высокой", – объяснил Богачев.

Еще одной причиной появления такого атмосферного явления могут быть магнитные бури. Если высокая интенсивность возмущений геомагнитного поля опустит авроральный овал до 55 градусов северной широты, то полярное сияние может наблюдаться в Псковской, Тверской, Московской, Владимирской и Нижегородской областях, а также севернее этих регионов.

Накануне завершилась магнитная буря, которая началась на Земле вечером 7 октября. Эта буря стала третьей менее чем за двое суток. Первая из них оказалась слабым геомагнитным штормом и достигла уровня G1. Она длилась с ночи на 7 октября до утра понедельника.