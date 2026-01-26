GMA News: число погибших в результате крушения парома у Филиппин выросло до 15

Фото: ТАСС/EPA/FRANCIS R. MALASIG

Число погибших при крушении крушения пассажирского парома Trisha Kerstin 3 у берегов Филиппин возросло до 15. Об этом сообщил телеканал GMA News со ссылкой на представителей местной власти.

Согласно последним данным, пропавшими без вести числятся 43 человека. В ходе поисково-спасательной операции были спасены 317 человек.

По словам губернатора провинции Басилан Муджива Хатамана, спасатели продолжают поисковые работы.

Информация о затоплении межостровного парома близ побережья Филиппин поступила вечером в воскресенье, 25 января. По предварительным данным, у судна возникли технические проблемы в районе островной провинции Басилан.