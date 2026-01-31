Мишустин обновил состав совета по развитию кинематографии

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, исключив из него режиссера Александра Сокурова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, из совета исключили режиссера Валерия Тодоровского, главу "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, продюсеров Эдуарда Илояна и Валерия Федоровича, киноведа Наталью Мокрицкую и исполнительного директора фонда "Кинопрайм" Антона Малышева.

Одновременно с этим состав совета пополнили девять человек. В их числе председатель союза театральных деятелей Владимир Машков, продюсер Александр Акопов, гендиректор "Окко" Гавриил Гордеев, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, глава "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и другие.

Ранее народный артист РФ Никита Михалков был переизбран председателем Союза кинематографистов России на новый срок в рамках съезда. Кроме того, на мероприятии были определены приоритетные темы, включающие развитие региональной политики и поддержку молодых кинематографистов.

В середине января комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию отечественного кинематографа. Поводом для обсуждения стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.