Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:20

Политика

Мишустин обновил состав совета по развитию кинематографии

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба нижней палаты парламента

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обновил состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии, исключив из него режиссера Александра Сокурова и гендиректора ВГТРК Олега Добродеева. Распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, из совета исключили режиссера Валерия Тодоровского, главу "Союзмультфильма" Юлиану Слащеву, экс-советника президента по культуре Владимира Толстого, продюсеров Эдуарда Илояна и Валерия Федоровича, киноведа Наталью Мокрицкую и исполнительного директора фонда "Кинопрайм" Антона Малышева.

Одновременно с этим состав совета пополнили девять человек. В их числе председатель союза театральных деятелей Владимир Машков, продюсер Александр Акопов, гендиректор "Окко" Гавриил Гордеев, первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, режиссер Сергей Урсуляк, глава "Централ Партнершип" Вадим Верещагин и другие.

Ранее народный артист РФ Никита Михалков был переизбран председателем Союза кинематографистов России на новый срок в рамках съезда. Кроме того, на мероприятии были определены приоритетные темы, включающие развитие региональной политики и поддержку молодых кинематографистов.

В середине января комитет Госдумы по культуре провел совещание, посвященное состоянию отечественного кинематографа. Поводом для обсуждения стал законопроект, согласно которому Минкульт определяет приоритетные темы для фильмов, претендующих на финансовую поддержку.

В ГД предложили удалять мат из песен и фильмов

Читайте также


властьполитикакультура

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика