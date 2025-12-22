22 декабря, 22:54Культура
Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов РФ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Народный артист РФ Никита Михалков был переизбран председателем Союза кинематографистов России на новый срок в рамках съезда. Об этом сообщается на сайте организации.
Кроме того, на мероприятии были определены приоритетные темы, включающие развитие региональной политики и поддержку молодых кинематографистов. В качестве нового направления была обозначена деятельность в области кинообразования.
Также в рамках съезда состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов и Союзом театральных деятелей России.
Ранее Михалков приступил к работе над сценарием нового кинопроекта. Его соавтором выступит Сергей Минаев.
Вместе с тем Михалков прокомментировал судьбу другого своего проекта – фильма "Шоколадный револьвер". По словам кинематографиста, лента была тесно связана с Голливудом, однако в силу последних событий ее производство потеряло актуальность.