Никита Михалков переизбран председателем Союза кинематографистов РФ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Народный артист РФ Никита Михалков был переизбран председателем Союза кинематографистов России на новый срок в рамках съезда. Об этом сообщается на сайте организации.

Кроме того, на мероприятии были определены приоритетные темы, включающие развитие региональной политики и поддержку молодых кинематографистов. В качестве нового направления была обозначена деятельность в области кинообразования.

Также в рамках съезда состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Союзом кинематографистов и Союзом театральных деятелей России.

Ранее Михалков приступил к работе над сценарием нового кинопроекта. Его соавтором выступит Сергей Минаев.

Вместе с тем Михалков прокомментировал судьбу другого своего проекта – фильма "Шоколадный револьвер". По словам кинематографиста, лента была тесно связана с Голливудом, однако в силу последних событий ее производство потеряло актуальность.

