Народный артист Никита Михалков начал работу над сценарием нового фильма

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Народный артист России Никита Михалков приступил к работе над сценарием нового кинопроекта. Соавтором сценария выступит Сергей Минаев, сообщил сам Михалков журналистам.

"Пока я не буду раскрывать тему. Не буду загадывать, мы работаем", – цитирует его ТАСС.

Также Михалков прокомментировал судьбу другого своего проекта – фильма "Шоколадный револьвер". По словам кинематографиста, лента была тесно связана с Голливудом, однако в силу последних событий ее производство потеряло актуальность.

Никита Михалков – Герой Труда РФ, народный артист РСФСР, актер, режиссер, председатель союза кинематографистов РФ, художественный руководитель театра "Мастерская "12" Никиты Михалкова", автор и ведущий программы "БесогонТВ", инициатор проведения Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка", а также обладатель "Оскара" за драму "Утомленные солнцем".

В числе его работ около 40 фильмов, включая "Сибирский цирюльник", "Раба любви" и "Свой среди чужих, чужой среди своих".

Ранее Михалков был награжден медалью Госдумы за вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, Михалков многое сделал для России и сохранения ее духовных ценностей.