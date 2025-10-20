Фото: Агентство "Москва"/Новосильцев Артур

Народный артист РСФСР, Герой Труда России, режиссер Никита Михалков награжден медалью Госдумы за вклад в развитие культуры, активную гражданскую позицию и многолетний добросовестный труд. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

Спикер ГД Вячеслав Володин отметил, что Михалков многое сделал для РФ и сохранения ее духовных ценностей. Он также ранее указывал, что мнения депутатов и режиссера схожи по ряду актуальных вопросов.

Медаль, полученная народным артистом, является высшей наградой, учрежденной Госдумой.

Ранее Михалков предложил не пускать в страну уехавших деятелей культуры. При этом он указывал, что нет смысла лишать артистов госнаград из-за эмиграции, поскольку они, по его мнению, для них ничего не значат. Ждать, пока в стране все наладится, и приезжать обратно – это плохо, подчеркивал режиссер.