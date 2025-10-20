Путин рассказал, как друг Михалкова облил его вином на юбилее

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Владимир Путин в фильме "Никита Михалков", который был презентован на телеканале "Россия", поделился историей, как на него вылили вино.

Случай произошел, когда президент приехал в гости к советскому и российскому кинорежиссеру Никите Михалкову на празднование юбилея актера. Именно тогда один из друзей продюсера облил Путина красным вином. После этого мужчина извинился перед главой государства и пообещал, что перестанет употреблять спиртные напитки.

"Насколько мне известно, все-таки он (мужчина, выливший вино на президента РФ. – Прим. ред.) свое слово не сдержал и продолжает это делать. Правда, в рамках разумного, насколько мне известно", – уточнил Путин.

21 октября Михалков отметит юбилей. Кинорежиссеру исполнится 80 лет. Он прославился благодаря таким проектам, как "Свой среди чужих, чужой среди своих", "Сибирский цирюльник" и "12", а также серией фильмов "Утомленные солнцем".

Ранее Михалков заявил, что антироссийские санкции сыграли "великую роль" для отечественной индустрии кино, которая, по его словам, смогла во многом восполнить собой рынок.

Режиссер также отметил, что сейчас российским зрителям нужны фильмы, после просмотра которых они не будут "чувствовать себя униженными". Кино, по словам Михалкова, должно быть понятным, "чтобы помочь изжить, а не показать, что мы ничтожество".