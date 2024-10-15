Владимир Путин обновил состав совета по культуре и искусству

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обновил состав совета при президенте России по культуре и искусству. Соответствующий указ представлен на портале официального опубликования правовых актов.

Совет пополнился новыми членами, среди них – певец Ильдар Абдразаков, художественный руководитель МХТ имени Чехова Константин Хабенский, режиссер Никита Михалков, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и писатель Захар Прилепин, руководитель "Союзмультфильма" и Киностудии имени М. Горького Юлиана Слащева.

Между тем в новый состав совета не вошел режиссер Андрей Кончаловский, при этом добавлен его брат, известный кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков. Кроме того, из совета исключен Владимир Урин (его на посту гендиректора Большого театра сменил Валерий Гергиев) и Елена Ямпольская (ранее она была председателем думского комитета по культуре, с мая 2024 года стала советником главы государства и вскоре возглавила президентский Совет по поддержке русского и других языков народов РФ).

Кроме того, в состав президиума включили Михалкова и председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова. Как и ранее заместителем Путина во главе совета остался руководитель "Мосфильма" Карен Шахназаров, а пост секретаря совета сохранил помощник президента Владимир Мединский.

Среди других известных деятелей, оставшихся в совете по культуре с прежнего состава, композитор Игорь Матвиенко, певица Полина Гагарина, народный артист России Николай Цискаридзе, альтист и дирижер Юрий Башмет.

В мае этого года Путин освободил Владимира Толстого от должности советника президента РФ по вопросам культуры. Толстой занимал эту должность с мая 2012 года. До этого он работал с 1994 года на должности гендиректора государственного мемориального и природного заповедника "Музей-усадьба Л. Н. Толстого "Ясная Поляна".