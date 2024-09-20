Народная артистка РФ Захарова назначена исполняющей обязанности ректора МГАХ

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Народная артистка РФ и прима-балерина Большого театра Светлана Захарова стала исполняющей обязанности ректора Московской государственной академии хореографии (МГАХ), сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

"Уверена, что под ее руководством МГАХ продолжит те славные традиции, которые сложились в Академии", – заявила министр.

Таким образом, Захарова займет место Марины Леоновой, которая на протяжении больше 20 лет руководила академией и подготовила свыше 450 выпускников МГАХ, ставших впоследствии лауреатами и дипломантами международных и всероссийских конкурсов артистов балета и хореографов.

"От имени министерства благодарю Леонову за работу и неоценимый вклад в становление и развитие одной из ведущих балетных школ мира. Она остается неотъемлемой частью коллектива академии", – отметила Любимова.

Захарова является также депутатом Госдумы V созыва, а с 2018 года – членом Совета при президенте РФ по культуре и искусству. Кроме того, в 2011 году она основала благотворительный фонд "Содействия развитию балетного искусства" и учредила именные стипендии лучшим студентам хореографических училищ.

Ранее Московский театр Романа Виктюка сменил название на "Театр – Сцена "Мельников". Новый худрук учреждения Константин Богомолов заявил, что театр будет назван в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

Богомолов уточнил, что театр с этого момента будет основываться на традиции русского драматического искусства в различных проявлениях – от психологических до формотворческих. Также худрук театра предупредил, что некоторые представления будут выведены из репертуара: одни – навсегда, другие – в будущем вернутся.

