08 июля, 22:55Культура
Театр Романа Виктюка сменил название на Театр – Сцена "Мельников"
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Московский театр Романа Виктюка теперь будет называться Театр – Сцена "Мельников". Об этом сообщил в своем телеграм-канале новый худрук учреждения Константин Богомолов.
По его словам, театр назван в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.
"Мельников стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, прославивших нашу культуру. А построенное им здание – часть мирового архитектурного наследия и несомненное произведение искусства", – заявил Богомолов.
Теперь в театре, как утверждает худрук, будут работать режиссеры разных стилей и эстетики. Он уточнил, что театр будет основываться на традиции русского драматического искусства в различных проявлениях – от психологических до формотворческих.
При этом Богомолов заявил, что память о Романе Виктюке сохранится. Так, на сайте останется раздел о его творчестве, спектаклях. Кроме того, в театре будут проводить юбилейные мероприятия и лекции, а на самом здании сделают памятную доску в честь него.
В связи с этими изменениями сайт театра временно приостановит свою работу, но в штатном режиме будут функционировать лишь необходимые разделы. В сентябре, как утверждает Богомолов, будет проведена большая пресс-конференция, на которой руководство театра подробно прокомментирует все решения и представит масштабный план новых постановок театра, новый образ театра и новый сайт.
Также худрук театра предупредил, что некоторые представления будут выведены из репертуара: одни – навсегда, другие – в будущем вернутся.
"Мы верим в успех, в будущее и в объединяющую силу искусства", – подытожил Богомолов.
О том, что Богомолов возглавил этот театр, стало известно 7 июня. При этом он сохранил должность художественного руководителя Театра на Бронной, которую занимал до нового назначения.
Богомолов рассказывал телеканалу Москва 24, что считает своей главной задачей в качестве нового художественного руководителя Театра Виктюка сделать его точкой притяжения для гостей и жителей столицы. Он подчеркнул, что при этом не собирается зачищать площадку, чтобы начать все с нуля, но и успокоительные речи тоже произносить не намерен.
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