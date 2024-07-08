Театр Романа Виктюка сменил название на Театр – Сцена "Мельников"

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Московский театр Романа Виктюка теперь будет называться Театр – Сцена "Мельников". Об этом сообщил в своем телеграм-канале новый худрук учреждения Константин Богомолов.

По его словам, театр назван в честь его создателя, великого русского архитектора-конструктивиста Константина Мельникова.

"Мельников стоит в ряду выдающихся художников русского и советского авангарда, прославивших нашу культуру. А построенное им здание – часть мирового архитектурного наследия и несомненное произведение искусства", – заявил Богомолов.

Теперь в театре, как утверждает худрук, будут работать режиссеры разных стилей и эстетики. Он уточнил, что театр будет основываться на традиции русского драматического искусства в различных проявлениях – от психологических до формотворческих.

При этом Богомолов заявил, что память о Романе Виктюке сохранится. Так, на сайте останется раздел о его творчестве, спектаклях. Кроме того, в театре будут проводить юбилейные мероприятия и лекции, а на самом здании сделают памятную доску в честь него.

В связи с этими изменениями сайт театра временно приостановит свою работу, но в штатном режиме будут функционировать лишь необходимые разделы. В сентябре, как утверждает Богомолов, будет проведена большая пресс-конференция, на которой руководство театра подробно прокомментирует все решения и представит масштабный план новых постановок театра, новый образ театра и новый сайт.

Также худрук театра предупредил, что некоторые представления будут выведены из репертуара: одни – навсегда, другие – в будущем вернутся.

"Мы верим в успех, в будущее и в объединяющую силу искусства", – подытожил Богомолов.

О том, что Богомолов возглавил этот театр, стало известно 7 июня. При этом он сохранил должность художественного руководителя Театра на Бронной, которую занимал до нового назначения.

Богомолов рассказывал телеканалу Москва 24, что считает своей главной задачей в качестве нового художественного руководителя Театра Виктюка сделать его точкой притяжения для гостей и жителей столицы. Он подчеркнул, что при этом не собирается зачищать площадку, чтобы начать все с нуля, но и успокоительные речи тоже произносить не намерен.

