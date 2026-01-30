За ночь над регионами России сбито 18 украинских БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь успешно сбили 18 вражеских беспилотников над 6 регионами России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В частности, 7 дронов самолетного типа было перехвачено в небе над Брянской областью, 5 – над территорией Крыма и 2 – над акваторией Черного моря.

Еще 2 БПЛА нейтрализовали в воздушном пространстве Ростовской области, а по 1 – над Астраханской и Курской областями.

Во время атаки на Брянскую область ранения получила мирная жительница. Целью Вооруженных сил Украины (ВСУ) стало село Новый Ропск.

В результате пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Также удары повлекли за собой повреждения двух автомобилей.