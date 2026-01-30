Волонтеры северо-востока столицы передадут на фронт очередной гуманитарный груз

Фото: пресс-служба префектуры Северо-Восточного административного округа города Москвы

Волонтеры Северо-Восточного административного округа (СВАО) Москвы передадут в начале февраля очередную партию вещей, собранных жителями округа, для военнослужащих и мирного населения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С начала проведения СВО число гуманитарных грузов, отправленных бойцам волонтерскими сообществами СВАО, исчисляется десятками тонн. Помощь оказывают несколько раз в месяц.

В этот раз сообщество "Алтуфьевская семья" приготовило свыше трех тонн амуниции, продуктов питания, оборудования и прочих предметов первой необходимости. По запросам военных сплели 100 маскировочных сетей и сделали 300 окопных свечей, рассказала председатель организации и муниципальный депутат Тамара Карпенко.

Помимо этого, в груз вошли медикаменты, строительные инструменты и многое другое. Традиционно в состав партии вошли письма детей с добрыми пожеланиями военнослужащим.

Сообщество "Алтуфьевская семья" объединяет пять волонтерских площадок. Сначала жители района оказывали помощь малоимущим и нуждающимся семьям в Москве и других регионах страны. В 2014 году волонтеры наладили сбор гуманитарных посылок для семей из ДНР и ЛНР, а с 2022 года – оказывают активную помощь бойцам СВО, их родным и жителям новых регионов РФ.

"Семейное волонтерство – одна из важнейших традиций в Алтуфьевском районе. За несколько лет к нашему обществу присоединились сотни московских семей. Всего с начала СВО мы отправили в зону боевых действий свыше 148 тонн гуманитарных грузов", – рассказала Карпенко.

Осенью 2022 года в СВАО стартовал еще один масштабный проект – "Все для Победы!". Девизом работы добровольцев объединения "Солидарность" стали слова "От дома к дому". Волонтеры собирают традиционную гуманитарную помощь, а также закупают и отправляют на фронт строительные материалы для обустройства окопов и блиндажей. Всего с начала СВО на фронт в рамках проекта доставили более 60 тонн грузов.

В свою очередь, руководитель проекта Ирина Бородина заявила, что для активистов главным приоритетом остается помощь в обустройстве быта. Они привозят на фронт все необходимое: от электропроводов, бензопил и автономных обогревателей до теплоизоляции и укрывного материала.

С представителями объединения сотрудничают и прочие волонтерские организации округа. Например, в Ярославском районе участники сообщества "Гражданочка" плетут маскировочные сети, а в Отрадном добровольцы готовят сухие продуктовые наборы, которые можно заварить кипятком. В свою очередь, комиссованный участник СВО Евгений Федоров открыл в Свиблове автосервис "Сова", где бесплатно готовят автомобили для отправки на передовую.

Любой желающий может присоединиться к волонтерам СВАО в пунктах поддержки участников спецоперации, которые располагаются во всех районах округа.

Ранее сообщалось, что владельцы и сотрудники магазина военно-тактического снаряжения и техники в столичном районе Хамовники регулярно отправляют гуманитарные грузы бойцам СВО. Предприниматели помогают военнослужащим с 2022 года. Они делают упор на собственный ассортимент.

В Центральном административном округе Москвы также работают десятки объединений, которые помогают бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий.