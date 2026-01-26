Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 января, 07:58

Общество

Волонтеры ЦАО помогают жителям новых регионов, бойцам СВО и полевым госпиталям

Фото: управа района Арбат

В Центральном административном округе Москвы работают десятки объединений, которые помогают бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий. Одним из таких объединений является гуманитарный проект района Якиманка "Покров". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С 2022 года участники проекта оказали помощь уже более чем 840 семьям с детьми, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Общий вес отправленных посылок превысил 5 тонн.

Помимо этого, жители столичного района Арбат организовали специальную акцию по сбору фронтовых аптечек для снабжения бойцов и полевых госпиталей необходимыми медикаментами и расходными материалами.

Проект "Покров" работает напрямую с нуждающимися. Волонтеры собирают заявки и доставляют индивидуальные наборы в каждую семью. Иногда о помощи просят семьи, узнавшие о проекте от знакомых. Также ведется сотрудничество с администрациями новых территорий.

Наиболее востребованы лекарства и детское питание. Постоянно требуется одежда, постельное белье, одеяла, подушки, средства для уборки и бытовая техника. По возможности волонтеры добавляют в посылки для детей игрушки, наборы для творчества и канцелярские товары.

За 3 года работы было организовано 15 гуманитарных миссий. Активисты тщательно изучают каждую заявку. Кому-то отправляется разовая помощь, а особо нуждающимся семьям оказывается регулярная поддержка.

В декабре 2025 года проект передал жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей одежду, постельные принадлежности, продукты, медикаменты, а также новогодние подарки для детей. В текущем году запланировано не менее пяти миссий и помощь 300 семьям.

Инициаторами проекта выступили сами москвичи. Основатель проекта, житель района Якиманка Антон Азерников отметил, что идея возникла в первые месяцы специальной военной операции.

Сегодня в работе задействовано более 20 постоянных активистов района, которые занимаются комплектацией гуманитарных грузов и доставляют их на личных автомобилях на новые территории. Местные жители активно помогают, принося необходимое.

Акция "Ты помогаешь! Фронтовая аптечка!", обеспечивающая бойцов и полевые госпитали медикаментами и расходниками, также появилась благодаря инициативе москвичей. Ее организовал депутат муниципального округа Арбат Антон Магонов.

Помощь формируется по запросам от жителей района, которые находятся на фронте, или их родственников. С 2023 года волонтеры отправили шесть партий гуманитарного груза в зону СВО.

Районные активисты, медицинские и фармацевтические организации передали на фронт десятки носилок, комплектов иммобилизационных шин, контейнеров с лекарствами, комплектов сменной одежды, одноразовой посуды, а также наборов предметов гигиены для пациентов и медперсонала.

Отдельное направление акции – помощь полевым госпиталям. Для них формируют специальные грузы, куда включают хирургические инструменты и шовные материалы.

Необходимые медицинские средства принимают в будние дни с 10:00 до 17:00 в точке сбора по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 7, строение 1.

Также более 100 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители ЮВАО. С начала спецоперации было сплетено более 8 тысяч маскировочных сетей и изготовлены сотни тысяч окопных свечей. Только за 2025 год общественные организации, волонтеры, прихожане храмов, школьники и пенсионеры округа собрали и отправили на фронт более 20 тонн гуманитарной помощи.

К волонтерскому движению присоединились 180 тыс москвичей в 2025 году

Читайте также


обществогород

Главное

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней[СЛАЙД]

закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

Как обезопасить собак от догхантеров?

Стоит надевать собакам на прогулку широкий намордник

Хозяева могут помочь питомцу водным раствором трехпроцентной перекиси водорода

Читать
закрыть

К чему приведет сокращение часов на изучение иностранных языков в школе?

Мера скорректирует учебную программу средней школы, чтобы снизить давление на детей

Однако эксперты относятся к инициативе скептически

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика