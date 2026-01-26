Волонтеры ЦАО помогают жителям новых регионов, бойцам СВО и полевым госпиталям

Фото: управа района Арбат

В Центральном административном округе Москвы работают десятки объединений, которые помогают бойцам, находящимся в зоне специальной военной операции, и жителям новых территорий. Одним из таких объединений является гуманитарный проект района Якиманка "Покров". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

С 2022 года участники проекта оказали помощь уже более чем 840 семьям с детьми, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Общий вес отправленных посылок превысил 5 тонн.

Помимо этого, жители столичного района Арбат организовали специальную акцию по сбору фронтовых аптечек для снабжения бойцов и полевых госпиталей необходимыми медикаментами и расходными материалами.

Проект "Покров" работает напрямую с нуждающимися. Волонтеры собирают заявки и доставляют индивидуальные наборы в каждую семью. Иногда о помощи просят семьи, узнавшие о проекте от знакомых. Также ведется сотрудничество с администрациями новых территорий.

Наиболее востребованы лекарства и детское питание. Постоянно требуется одежда, постельное белье, одеяла, подушки, средства для уборки и бытовая техника. По возможности волонтеры добавляют в посылки для детей игрушки, наборы для творчества и канцелярские товары.

За 3 года работы было организовано 15 гуманитарных миссий. Активисты тщательно изучают каждую заявку. Кому-то отправляется разовая помощь, а особо нуждающимся семьям оказывается регулярная поддержка.

В декабре 2025 года проект передал жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей одежду, постельные принадлежности, продукты, медикаменты, а также новогодние подарки для детей. В текущем году запланировано не менее пяти миссий и помощь 300 семьям.

Инициаторами проекта выступили сами москвичи. Основатель проекта, житель района Якиманка Антон Азерников отметил, что идея возникла в первые месяцы специальной военной операции.

Сегодня в работе задействовано более 20 постоянных активистов района, которые занимаются комплектацией гуманитарных грузов и доставляют их на личных автомобилях на новые территории. Местные жители активно помогают, принося необходимое.

Акция "Ты помогаешь! Фронтовая аптечка!", обеспечивающая бойцов и полевые госпитали медикаментами и расходниками, также появилась благодаря инициативе москвичей. Ее организовал депутат муниципального округа Арбат Антон Магонов.

Помощь формируется по запросам от жителей района, которые находятся на фронте, или их родственников. С 2023 года волонтеры отправили шесть партий гуманитарного груза в зону СВО.

Районные активисты, медицинские и фармацевтические организации передали на фронт десятки носилок, комплектов иммобилизационных шин, контейнеров с лекарствами, комплектов сменной одежды, одноразовой посуды, а также наборов предметов гигиены для пациентов и медперсонала.

Отдельное направление акции – помощь полевым госпиталям. Для них формируют специальные грузы, куда включают хирургические инструменты и шовные материалы.

Необходимые медицинские средства принимают в будние дни с 10:00 до 17:00 в точке сбора по адресу Большой Николопесковский переулок, дом 7, строение 1.

Также более 100 тонн гуманитарной помощи отправили в зону СВО жители ЮВАО. С начала спецоперации было сплетено более 8 тысяч маскировочных сетей и изготовлены сотни тысяч окопных свечей. Только за 2025 год общественные организации, волонтеры, прихожане храмов, школьники и пенсионеры округа собрали и отправили на фронт более 20 тонн гуманитарной помощи.