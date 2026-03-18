Москва сэкономила около 200 млрд рублей для проектов градостроительства

Благодаря предварительному расчету начальных цен на градостроительные проекты Москва в 2025 году сэкономила 219,1 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

Эту работу ведет ГКУ "Мосстройзакупки". Специалисты проверяют затраты на стройку, реконструкцию, капремонт и снос, а также расходы других компаний, подконтрольных правительству города, когда они заказывают проектно-изыскательные и строительно-монтажные работы.

Чтобы проверить цену закупок, заказчик направляет проект договора, техзадание и расчет стоимости. Проверка осуществляется на основании методов и правил, предусмотренных законодательством в сфере закупок. За год поступило около 3 тысяч таких обращений. Одобренная сумма затем фиксируется в документах на портале госзакупок.

Ранее сообщалось, что в столице согласован проект капремонта исторического жилого дома возле Патриаршего пруда в Пресненском районе. Пятиэтажное здание находится по адресу Малый Козихинский переулок, дом 4. До революции в нем располагался дом Дамского попечительства о бедных ведомства учреждений императрицы Марии.