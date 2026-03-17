С 2023 года Москва выделила 28 участков для реализации масштабных инвестпроектов в ЮВАО

С 2023 года Москва выделила 28 участков для строительства объектов в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО). Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь этих земельных участков составляет 54 гектара. 24 участка выделили для коммерческих и промышленных объектов, еще 4 – для строительства недвижимости социального значения.

Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что участок площадью 0,6 гектара на Донецкой улице выделен для строительства детского сада для 190 воспитанников. В районе Текстильщики на участке площадью 0,5 гектара возводят торгово-развлекательный центр, где появится магазины, офисы, кафе, рестораны и кинотеатр.

В районе Выхино-Жулебино реализуют масштабный инвестпроект социального назначения. На улице Хлобыстова выделен участок площадью свыше 0,5 гектара для строительства подстанции скорой медицинской помощи, площадь которой составит более 5,5 тысячи квадратных метров. На Авиамоторной улице в районе Лефортово на участке площадью 1 гектар возводят многофункциональный комплекс.

Уточняется, что получить статус масштабного инвестпроекта могут соцучреждения, производственные комплексы, деловые, спортивные и транспортные объекты, инновационные центры. С 2022 года для них действует льготная арендная ставка, которая составляет 1 рубль в год, благодаря чему развивается экономика города и появляются новые рабочие места.

В 2025 году в Москве завершили реализацию 47 масштабных инвестиционных проектов (МаИП) на общей площади около 140 гектаров в 12 административных округах. В столице построили 13 образовательных, спортивных и медицинских организаций, 17 промышленных объектов, 7 зданий для общественно-деловых и многофункциональных комплексов, а также административные здания и другие сооружения.

