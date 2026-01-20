Волонтеры из Филевского Парка отправили в зону СВО партию гуманитарной помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Перед Новым годом в зону проведения специальной военной операции (СВО) была передана новая партия маскировочных сетей, изготовленная руками волонтеров с инвалидностью из района Филевский Парк. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Добровольцы из районного отделения Всероссийского общества инвалидов за 3,5 года сплели более 200 маскировочных сетей, а общий вес отправленного ими гуманитарного груза за это время превысил 1 тонну.

При этом на фронт по заявкам бойцов примерно раз в месяц отправляются генераторы, водонагреватели, спальные мешки, наборы инструментов, бензопилы, домкраты, тросы, строительные материалы, обогреватели, тактические рюкзаки и другие необходимые вещи.

Председатель отделения Всероссийского общества инвалидов в районе Филевский Парк Евгения Ходорковская отмечает, что свой вклад в поддержку бойцов волонтеры считают скромным, несмотря на то что с весны 2022 года им удалось собрать более тонны грузов. В каждой партии всегда есть маскировочные сети – их постоянно плетут по заказу участников специальной военной операции. Как рассказывают добровольцы, которые доставляют грузы на передовую, такие защитные изделия сейчас очень востребованы.

Участники специальной военной операции неизменно благодарят волонтеров общества инвалидов за помощь. Их работа отмечена и благодарственными письмами, и грамотами от командования воинских частей. Одна из недавних – "За помощь воинским подразделениям в выполнении боевых задач на территории Харьковской области и в защите Белгородской области" от мотострелкового гвардейского полка, в котором служат москвичи.

Одна из волонтеров, Вера Корниенко, перед Новым годом доставила гуманитарный груз в зону проведения специальной военной операции на своем автомобиле. Вместе с маскировочными сетями она загрузила в машину новогодние подарки бойцам, собранные в пунктах при православных храмах Западного округа.

По профессии Корниенко пианистка. В программу каждой поездки в зону СВО входит концерт для бойцов. Накануне 31 декабря она отправилась туда в 23-й раз. Импровизированный зрительный зал для ее выступления разместили прямо в блиндаже.

Волонтер не только доставляет гуманитарную помощь, но и активно принимает участие в ее сборе. С этой целью она создала канал в социальных сетях.

В плетении маскировочных сетей могут принять участие все желающие жители Филевского Парка и других районов Москвы. Отделение Всероссийского общества инвалидов находится на улице Василисы Кожиной, дом 24, корпус 1 (вход со стороны улицы). Режим работы: с 11:00 до 15:00 по понедельникам и средам.

В декабре и январе на катках Восточного административного округа были проведены благотворительные и досуговые мероприятия для семей участников СВО. В частности, на ледовой площадке в районе Ивановское на улице Молостовых более 80 детей и взрослых написали праздничные открытки и письма военнослужащим. Послания собрали для последующей передачи волонтерам.