Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Москвичи передали теплые пожелания в рамках акции "С наступающим наступающих!", сообщил портал мэра и правительства столицы.

Проект вызвал широкий отклик у жителей города – они записывали свои видеопоздравления, которые были опубликованы в специальном разделе на mos.ru. Кроме того, в нем размещены ответные видеосообщения с передовой, в которых бойцы благодарят за поддержку и участие, а также поздравляют с праздником.

В разделе "Ваши письма придают сил" можно увидеть множество новогодних писем и пожеланий, которые оставили москвичи. Они желали бойцам быть крепкими и здоровыми, просили беречь себя и отмечали, что рассказывают детям об их подвигах.

Помимо этого, в павильонах "Фабрика подарков" в рамках проекта "Москва помогает" жители города могут передать помощь для бойцов СВО, детей, проживающих в новых регионах, и для бездомных животных. Павильоны работают ежедневно до 28 февраля.

Можно принести мужские подарочные наборы, термобелье, игрушки, книги, школьные принадлежности. Волонтеры, в свою очередь, предложат подписать открытки с поздравлениями. В большинстве павильонов посылки принимают с 11:00 до 21:00 по будням, а в выходные и праздничные дни с 10:00 до 21:00. С точным расписанием можно ознакомиться на сайте проекта.

С начала зимы было передано уже более 5 тысяч подарков. Любой из них имеет огромную ценность для получателей, вне зависимости от размера. Горожане приходили в павильоны вместе с друзьями, семьями и коллегами, а также приносили для бойцов пряники, грецкие орехи, печенье и многое другое.

Для детей передавали коробки со сладостями и изображением символа 2026 года. Большой популярностью пользовались имбирные пряники-раскраски, ассорти из мармелада и шоколадные фигурки. Помимо этого, подрастающему поколению оставляли игрушки, настольные игры и наборы для творчества.



Животные получили от москвичей сухой и влажный корм, игрушки и аксессуары. Для них также передали моющие и чистящие средства для уборки помещений, наполнители и многое другое.

В рамках акции "Свет добра" для жителей приграничных регионов приносили светоотражающие браслеты, наклейки и другие элементы, повышающие видимость в темное время суток.

Также можно принять участие в сборе гуманитарной помощи в одном из штабов "Москва помогает". С начала работы было передано более 4,9 миллиона единиц помощи, а в сборе поучаствовали около 82 тысяч горожан. К штабам присоединились более 18 тысяч волонтеров, инициатива объединила школьников, студентов, людей старшего возраста и других жителей Москвы.

Ранее сообщалось, что представители общепита помогают бойцам СВО. В торговых домиках на площадках "Московских сезонов" можно найти новогодние блюда и продукты для праздничного стола. Часть выручки предприниматели направляют на нужды военных.

