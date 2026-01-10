Представители общепита на площадках "Зимы в Москве" помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Представители общепита на площадках проекта "Зима в Москве" помогают бойцам СВО. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

В торговых домиках на площадках "Московских сезонов" можно найти новогодние блюда и продукты для праздничного стола. Часть выручки предприниматели направляют на нужды бойцов.

Например, Анна Сучкова давно принимает участие в столичных фестивалях. Женщина, ее муж, друзья и сотрудники сформировали команду неравнодушных людей и постоянно собирают большие гуманитарные грузы.

"Сейчас закупили технику – беспилотники, антидроновые одеяла, также в рамках подготовки к зиме возили спальные мешки, нательное белье, теплые носки и разнообразное оборудование", – рассказала сотрудница компании Екатерина.

Также на Манежной площади можно попробовать настоящие северные деликатесы. Основатель компании "Азбука Cевера" Данила с первых дней СВО помогает участникам спецоперации. Ему с единомышленниками удалось собрать десятки миллионов рублей.

В зону боевых действий отправляют квадроциклы и дроны, обмундирование, радиостанции, ретрансляторы, медицинские принадлежности, автомобили УАЗ и многое другое.

В свою очередь, предприниматель Теа Накопия работает в торговых домиках в Куркине, Некрасовке и Зеленограде.

"Когда мы не работали на фестивальных площадках, регулярно передавали денежные суммы в федеральный благотворительный проект "Всех обнял". Зимой мы вернулись в торговые домики, поэтому я созвонилась с волонтерами и отправила им часть выручки, чтобы они закупили все необходимое", – поделилась Теа.

На переданные средства закупают матрасы, лекарственные препараты, гигиенические товары и многое другое.

Сергей Собянин ранее рассказал, что за прошлый год московские предприниматели собрали и направили в зону СВО более 120 тонн продуктов и готовых обедов, а также 130 тонн собственной продукции. Кроме того, бойцам предоставляются колонны автомобилей "Патриот" и "Нива", а также мотоциклы, квадроциклы и колеса для КАМАЗов и УАЗов.

Предприниматели сотрудничают с волонтерами и всегда знают, что нужно в ту или иную минуту.