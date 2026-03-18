Баста выбрал актера Копейкина на роль себя в фильме из-за внешнего сходства

Рэпер Баста (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.) выбрал актера Вячеслава Копейкина на роль себя в фильме "Баста. Начало игры" благодаря внешнему сходству с ним в молодости. Об этом сам музыкант сообщил ТАСС.

"Мы сделали коллаж – мою фотографию, когда мне 20–21 год, и несколько фотографий Славы. Приложили рядом, и это стопроцентно очень похоже. В фильме показан мой период юности – Слава отлично под него подходит", – поделился Баста.

Кроме того, он высоко оценил энергетику и эмоциональность артиста, а также его умение читать рэп. Он признался, что это была сложная задача, но актер справился блестяще.

Сам Копейкин рассказал, что сразу захотел участвовать в проекте, но не был уверен в утверждении. По его словам, режиссер сомневался, но Баста настоял на его кандидатуре.

Съемки фильма пройдут в Ростове-на-Дону – родном городе артиста. Режиссером и сценаристом выступит Стас Иванов, известный по работам "Высокий сезон", "Юззз", "Хирург".

По словам Басты, подготовка уже на серьезном уровне: режиссер встречался с его друзьями, изучил все знаковые места города, чтобы глубже понять историю. Иванов, как отметил музыкант, погрузился в материал настолько, что знает Ростов "как никто другой".

Музыкант отметил, что для него особенно важно передать в фильме подлинную атмосферу города с его характером, темпераментом, жесткостью, но "с учетом душевности ростовских южных людей".

Ранее Копейкин рассказал, что девушки его бросают из-за его нежелания причинять боль. Он отметил, что всегда "тянул до последнего" и ждал, что решение о разрыве примет другой человек, чтобы "не быть плохим".