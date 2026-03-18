В Роструде напомнили об отстранении от работы за отказ от обучения по охране труда

Сотрудников, отказавшихся пройти обучение по охране труда, могут отстранить от работы, напомнила пресс-служба Роструда в мессенджере MAX.

"Отстранение законно, только если есть основания по статье 76 ТК РФ и другим нормам, например не прошли медосмотр или обучение по охране труда", – говорится в публикации.

Более того, отстранить могут работников, которые не используют средства индивидуальной защиты при вредных работах, пришли в состоянии алкогольного опьянения или лишились водительских прав, если обязанности подразумевают управление транспортом.

Ранее в ведомстве подчеркнули, что работодатель должен отстранить сотрудника после отказа от обязательного психиатрического освидетельствования. Существуют определенные специалисты, которые должны пройти процедуру. Причем сделать это можно за счет средств компании.