ВДНХ приглашает горожан посетить Музей героизма

ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы посетить Музей героизма в день воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который отмечается 2 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В музее можно будет осмотреть экспозиции, посвященные подвигам участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и бойцов специальной военной операции (СВО). Гости увидят более 600 экспонатов, которые были переданы военнослужащими из зоны спецоперации, а также артефакты времен ВОВ.

Мультимедийное пространство будет разделено на три тематических зоны. Первая – зал воинской славы, в котором воссоздана торжественная атмосфера исторических парадов. В свою очередь, зал тематических локаций позволит посетителям погрузиться в реалии фронтовых будней, демонстрируя образцы российского вооружения и экипировки. Наконец, мемориальный зал "Путь воина" посвящен памяти павших героев, где можно почтить память солдат и офицеров.

Помимо этого, до 1 марта в Музее героизма будет проходить выставка "Отец героя", на которой представлены фотопортреты мужчин, чьи сыновья – участники СВО, военнослужащие из Московской области – погибли на поле боя и стали образцом мужества и доблести.

