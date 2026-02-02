Форма поиска по сайту

02 февраля, 07:38

Культура

ВДНХ приглашает горожан посетить Музей героизма

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы посетить Музей героизма в день воинской славы – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, который отмечается 2 февраля. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В музее можно будет осмотреть экспозиции, посвященные подвигам участников Великой Отечественной войны (ВОВ) и бойцов специальной военной операции (СВО). Гости увидят более 600 экспонатов, которые были переданы военнослужащими из зоны спецоперации, а также артефакты времен ВОВ.

Мультимедийное пространство будет разделено на три тематических зоны. Первая – зал воинской славы, в котором воссоздана торжественная атмосфера исторических парадов. В свою очередь, зал тематических локаций позволит посетителям погрузиться в реалии фронтовых будней, демонстрируя образцы российского вооружения и экипировки. Наконец, мемориальный зал "Путь воина" посвящен памяти павших героев, где можно почтить память солдат и офицеров.

Помимо этого, до 1 марта в Музее героизма будет проходить выставка "Отец героя", на которой представлены фотопортреты мужчин, чьи сыновья – участники СВО, военнослужащие из Московской области – погибли на поле боя и стали образцом мужества и доблести.

Ранее стало известно, что акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, пройдет в ночь на 22 июня в столичном Музее Победы. На фасаде здания учреждения зажгутся 1 418 свечей. Поучаствуют в мероприятии свыше 5 тысяч человек.

Тысячи неравнодушных граждан по всей России объединились благодаря проекту "Герои нашей Родины". Москвичи постоянно направляют гуманитарную помощь в новые и приграничные регионы через штабы "Москва помогает".

В Москве состоялась церемония, приуроченная к Международному дню памяти жертв Холокоста

