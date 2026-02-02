Форма поиска по сайту

02 февраля, 08:00

Общество

Мужчины стали чаще покупать патчи и сыворотки против выпадения волос

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Мужчины в 2025 году стали на 18% чаще покупать косметику, чем в 2024-м. Об этом говорится в исследовании сети гипермаркетов "О'КЕЙ", с которым ознакомилась Москва 24.

Отмечается, что спрос мужчин формируют не базовые средства, а нишевые позиции, такие как сыворотки против выпадения волос, патчи от темных кругов под глазами и антивозрастные флюиды.

В целом на российском рынке укрепляет свои позиции азиатская косметика. Самой популярной категорией стали маски-саше, их доля составила 59,4% от общего объема продаж в сегменте.

Востребованными также оказались средства по уходу за лицом и товары для путешествий, их доля составляет 8,5 и 5,1% соответственно. Маски для рук и ног выбирают в 4,4% случаев.

Помимо этого, с начала 2025 года на 32,9% увеличился спрос на шампуни. На кондиционеры, бальзамы и ополаскиватели он увеличился на 35,2%.

Самой большой популярностью пользуются средства для интенсивного увлажнения, их выбрали более 62% участников опроса. На втором месте – косметика, которая придает сияние и ровный тон коже, ее выбирают 23%.

Интерес также вызывают специализированные формулы против пигментации, anti-age комплексы и экспресс SOS-средства, о них упоминают 17 и 14% соответственно.

Более того, в 8,6 раза увеличился спрос на азиатское туалетное мыло, из-за чего оно превратилось из средства гигиены в часть ежедневной бьюти-рутины.

Соотношение продаж уходовой и декоративной косметики азиатских брендов в 2025 году составляет около 75 и 25%, а основной спрос формируют покупатели в возрасте 18–25 лет. При этом интерес поддерживают бьюти-тренды в соцсетях, а упрощают ее поиск и выбор специализированные корнеры.

Покупательницы старше 45 лет начали чаще выбирать азиатские антивозрастные сыворотки и концентраты с инновационными формулами, например ферментированными экстрактами и пептидами.

Около 35,5% продаж азиатской косметики происходят в Северо-Западном регионе, а в Центральном – 23,9%. Санкт-Петербург, в свою очередь, обеспечивает 33,6% общероссийских продаж, в то время как Москва – 20,5%.

Тройку лидеров замыкает Южный регион, в нем покупают в 17,5% случаев. На четвертом и пятом местах – Уральский и Сибирский федеральные округа с равной долей 8,9%.

Ранее сообщалось, что 22% жителей России заказывают товар через интернет раз в неделю. 34% граждан покупают онлайн 2–3 раза в месяц, а 9% делают заказы чаще нескольких раз в неделю.

Наиболее популярные категории – одежда, обувь и аксессуары (56%), товары для дома (45%) и косметика (37%). Реже приобретают электронику (31%) и автотовары (23%).

