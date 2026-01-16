Форма поиска по сайту

16 января, 08:00

Общество

Россияне заказывали фитнес-ленты и безалкогольное вино в новогодние праздники

Фото: 123RF.com/savmaster

В новогодние праздники россияне часто заказывали фитнес-ленты и безалкогольное вино. Соответствующие результаты показало исследование сервиса доставки "Самокат", с которым ознакомилась Москва 24.

В частности, спрос на фитнес-ленты вырос в первой половине января на 21,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Безалкогольное вино россияне приобретали на 11,2% чаще, чем в прошлом году.

Как уточнили в пресс-службе сервиса, интерес к товарам для спорта и ухода за собой вырос, поскольку многие граждане хотели восстановиться после застолий и выработать в новом году полезные привычки.

Вместе с тем топ самых востребованных товаров в период праздников возглавили мороженое, молоко, газированные напитки, хлебные изделия и мандарины. Кроме того, россияне часто заказывали традиционные новогодние блюда, включая икру, рыбу и салаты. Их покупали не только в новогоднюю ночь, но и на протяжении всех каникул.

Спрос на белую икру за праздничные выходные вырос на 101,4%, а на красную – на 40,7%. Продажи соленой красной рыбы увеличились на 15,9%, а рыбы холодного копчения – на 12,3%. Самым популярным салатом стал оливье – он был на 12% популярнее селедки под шубой и почти на 50% – крабового салата.

Также россияне стали чаще покупать снеки и закуски. На 49,5% выросли продажи фисташек, на 40,8% – маринованных корнишонов, на 29,5% – рыбных снеков, на 28,3% – соленых снеков, на 21,8% – колбасных нарезок и на 12,5% – сыра чечил.

"Одним из главных десертов стало мороженое: за первые недели января россияне съели почти 89 тонн этого лакомства", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно, что за новогодние праздники в метро Москвы пассажиры оставили 2,5 тысячи вещей. Среди необычных находок – новогодняя одежда для кошки и набор для гадания на кофейной гуще. Также пассажиры забыли в метро столицы карнавальные костюмы, альбом фотографий футболистов, 7 игрушечных гномов и снеговика.

