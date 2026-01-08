Форма поиска по сайту

08 января, 13:43

Общество

Москвичи отправили сотни посланий в рамках акции "С наступающим наступающих!"

Фото: foto.mos.ru

Сотни видеосообщений и текстовых посланий отправили москвичи в рамках акции "С наступающим наступающих!" за несколько недель. Жители столицы выразили благодарность участникам СВО, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Обращения собраны в разделе "Ваши письма придают сил". Там же размещаются и ответы от бойцов.

"Сегодня я со своими пятью детками хочу сказать вам не просто спасибо. Мы хотим передать вам всю нашу гордость, восхищение и надежду, которые вы дарите нам каждый день. Ваша отвага в бою и человечность в минуты затишья – это пример настоящей силы. Пусть вас хранит Бог и ваши ангелы-хранители", – написала одна из женщин, обращаясь от себя и своих пятерых детей.

Другой житель Москвы пожелал военным здоровья, благополучия, успехов и мирного неба. Он отметил, что служба бойцов требует большого мужества и стойкости.

"Вы всегда готовы встать на защиту Родины, и я очень горжусь вами. Пусть Новый год подарит много радостных событий. Желаю всего самого наилучшего, ждем вас всех домой", – говорится в послании.

Кроме того, семья из Москвы пожелала военным сил и отваги, чтобы одержать победу и вернуться к своим родным и близким.

"Пусть наступающий год станет для вас и нас всех победным и самым счастливым! Мы верим в это и молимся за вас. С новым годом, с новым счастьем, с наступающей Победой!" – указано в обращении.

Еще одно послание внучка и дочь солдата написала на языке уважения и понимания долга.

"Дорогие наши защитники! В этот замечательный семейный праздник хочется пожелать вам, чтобы вы побыстрее вернулись к своим семьям живыми и здоровыми! Чтобы все российские семьи гордились вами и считали вас частью своей семьи!" – подчеркнула она.

Девушка назвала бойцов храбрыми, отважным и смелыми воинами России. Она попросила их беречь себя и быть внимательными, добавив, что благодаря военным страна живет, развивается и укрепляется.

Главная цель акции "С наступающим наступающих!" состоит в создании для защитников государства надежного тыла, в окружении их народной заботы, веры и гордости.

Ранее к акции присоединилась народная артистка России Надежда Бабкина. Она поздравила участников специальной военной операции с Новым годом. Артистка выразила уверенность в том, что 2026 год будет намного успешнее, но отметила, что весь успех зависит от военнослужащих.

обществогород

